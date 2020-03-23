وفيات ايران بكورونا ترتفع إلى 1812 والإصابات إلى 23049

2020/03/23 | 13:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 127 وفاة و1411 إصابة جديد بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين 8376.

وأكدت أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64.

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