محافظة عراقية تسجل حالة وفاة جديدة وأخرى تشخص 5 إصابات بكورونا

2020/03/23 | 13:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كربلاء، يوم الاثنين، بأن المحافظة سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت محافظة النجف 5 إصابات جديدة بالفيروس.وأبلغ المصدر شفق نيوز، أن "امرأة في السبعين من عمرها من محافظة كربلاء، توفيت اليوم، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد".بدوره قال مصدر آخر من محافظة النجف، لـشفق نيوز، إن "المحافظة سجلت 5 حالات جديدة بفيروس كورونا، وحالتين مشتبه بهما".وكان مصدر طبي في محافظة البصرة أبلغ صباح اليوم الاثنين، شفق نيوز بوفاة مواطنين اثنين جراء اصابتهما بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.وارتفع عدد حالات الوفيات في عموم العراق نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، إلى 20 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 233 إصابة، والشفاء 57 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة العراقية أمس، الأحد، فيما أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 اصابة جديدة في اربيل ، لترتفع اعداد الاصابات في الاقليم الى 76 حالة.

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