2020/03/23 | 13:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ائتلاف النصر العراقي، الاثنين، إلى منح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي "فرصته الدستورية"، معتبراً أن تسمية مرشح جديد "مخالفة دستورية"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر: تسمية مرشح جديد مخالف للدستور العراقي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر: تسمية مرشح جديد مخالف للدستور العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).