كافاني يحذر بلاده من سيناريو ايطاليا

2020/03/23 | 13:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذر الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مواطني بلاده من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال كافاني في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن "على المواطنين أخذ احتياطاتهم بشكل كبير في الوقت الحالي، لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء التي وقعت بها القارة العجوز، مما أدى إلى زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا في أوروبا وخاصة إيطاليا".

وأضاف كافاني أن "الوقت الحالي يستلزم بقاء كل شخص في منزله وعدم النزول في الشوارع إلا للضرورة القصوى، معربا عن أسفه على عدم قدرته على الاختلاط بأفراد عائلته في الوقت الحالي".

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