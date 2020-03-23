2020/03/23 | 13:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انتقد نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، اليوم الاثنين، الطبقة السياسية لعدم حسمها أمر رئيس الحكومة الانتقالية لغاية الآن، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.

وغرد الاعرجي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "الغد برس"، قائلا "علّلتُم المطالبة باستقالة حكومة عادل عبد المهدي بالغضب الجماهيريّ، إلا أن عجزكم كل هذه الفترة عن الاتفاق على تشكيل حكومة بسبب خلافاتكم الشخصية ومصالحكم الحزبية رغم كل التحديات التي تواجه عراقنا وشعبه قد يُسبّب غضباً إلهياً، أفلا تخشونه؟".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي مخاطباً السياسيين: الا تخشون غضب الله؟) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي مخاطباً السياسيين: الا تخشون غضب الله؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).