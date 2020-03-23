مبادرة الشيخ الأمين رسالة الى القوى السياسية.. الشعب هو الاهم

2020/03/23 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحسن في الوقت الذي تتصارع فيه الكتل السياسية المشاركة بالحكومة على اغتنام المكاسب والحصص والمناصب بالحكومة المقبلة، كان لا بد من ان تاتي مبادرة المثل الاعلى في ترك جميع هذه الخلافات والنظر بعين واحدة الى الخطر الحقيقي المحدق بأبناء الشعب العراقي.جاءت هذه الدعوة من الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس […]

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