مصدر لـ “ألعهد نيوز” : وفاة امراة سبعينية مصابة بفايروس كورونا في كربلاء

2020/03/23 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر في صحة كربلاء عن وفاة امراة مصابة بفايروس الكورونا في المحافظة.وقال لـ “العهد نيوز”، ان “المرأة توفيت في ردهة الحميات بمدينة الامام الحسين الطبية بالمحافظة مشيرا الى ان عمر المرأة المتوفية يبلغ ٧٠ عاما”.

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