التقاعد تصدر توضيحا بشأن مقاطع الصوت التي انتشرت حول عقد التأمين الصحي للمتقاعدين

2020/03/23 | 13:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فديو ومجموعة تسجيلات صوتية للمدعو صباح الكناني تكلم فيها بمعلومات مفبركة ومزورة حول مبادرة التامين الصحي للمتقاعدين وبشان الموضوع نبين الاتي ١_ ان هيأة التقاعد […]

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