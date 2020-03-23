خبير: حظوظ الزرفي باتت قوية لتشكيل الحكومة


خبير: حظوظ الزرفي باتت قوية لتشكيل الحكومة
2020/03/23 | 13:21 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة) ..

قال  الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي، ان حظوظ المكلف برئاسة الوزراء عدنان الزرفي باتت قوية بالمضي في تشكيل حكومته المرتقبة.

واوضح الشريفي في تصريح صحفي ، إن “الخلاف لا يزال قائماً بين الكتل الشيعية الرافضة والاجتماعات لم تأت بنتائج جديدة، حيث جرى طرح وتداول أسماء جديدة ولم يتم الاتفاق عليها، وهو ما يجعل فرصة […]

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