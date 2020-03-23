2020/03/23 | 13:21 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة) ..
قال الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي، ان حظوظ المكلف برئاسة الوزراء عدنان الزرفي باتت قوية بالمضي في تشكيل حكومته المرتقبة.
واوضح الشريفي في تصريح صحفي ، إن “الخلاف لا يزال قائماً بين الكتل الشيعية الرافضة والاجتماعات لم تأت بنتائج جديدة، حيث جرى طرح وتداول أسماء جديدة ولم يتم الاتفاق عليها، وهو ما يجعل فرصة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير: حظوظ الزرفي باتت قوية لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي، ان حظوظ المكلف برئاسة الوزراء عدنان الزرفي باتت قوية بالمضي في تشكيل حكومته المرتقبة.
واوضح الشريفي في تصريح صحفي ، إن “الخلاف لا يزال قائماً بين الكتل الشيعية الرافضة والاجتماعات لم تأت بنتائج جديدة، حيث جرى طرح وتداول أسماء جديدة ولم يتم الاتفاق عليها، وهو ما يجعل فرصة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير: حظوظ الزرفي باتت قوية لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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