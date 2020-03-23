2020/03/23 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..علق الخبير القانوني طارق حرب على مسألة تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، مبيناً أن المحكمة الاتحادية هي صاحبة الحق في البت بمثل هذه الامور.وقال حرب في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “اعتراض مجلس القضاء الأعلى هو مجرد رأي ومحترم، لكنه لا يهدم ما تقدمت به المحكمة الاتحادية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير : المحكمة الاتحادية هي صاحبة الحق للبت بملف صلاحية رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير : المحكمة الاتحادية هي صاحبة الحق للبت بملف صلاحية رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).