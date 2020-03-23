كيف ساهمت «هيئة تحرير الشام» بالاجتياح الروسي لشمال سوريا

2020/03/23 | 13:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعبت «هيئة تحرير الشام» دوراً بارزاً في اتفاقيات التهدئة وخفض التصعيد في مناطق شمال غرب سوريا، وهي القوة الأكثر عدداً بعد «الجبهة الوطنيّة للتحرير»، التي تحوي معظم فصائل المعارضة في

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