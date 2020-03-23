مصدر امني يكشف تفاصيل جديدة عن نشر القوات الأميركية صواريخ “الباتريوت” في العراق

2020/03/23 | 13:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مصدر امني في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، عن عزم القوات الأميركية انشاء قاعدة عسكرية جديدة غربي المحافظة من اجل نشر منظومة صواريخ باتريوت، مبينا أن قوات امريكية استطلعت المنطقة لغرض المباشرة بانشاء القاعدة.وقال المصدر، إن “القوات الامريكية تعتزم انشاء قاعدة جديدة لها في منطقة ام سميج شمال ناحية البغدادي بقضاء […]

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