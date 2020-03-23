المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي يقدم  مساعدات إغاثية وطبية للمحجورين صحيا

2020/03/23 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في إطار جهوده الإغاثية، واصل المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي بتوزيع المساعدات الغذائية في المنطقة الوسطى في قطاع غزة وذلك ضمن حملة أطلق “البلد بلدنا وسلامتها واجبنا” من أجل المساعدة في التصدي للوباء.الدكتور بسام الزين عضو الفريق التطوعي التأسيسي في قطاع غزة أكد أن الفريق مستمر في دعم وإغاثة أهالي قطاع وأنهم يحاولون تلمس حاجاتهم […]

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