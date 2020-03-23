الصحة العالمية تنتظر

2020/03/23 | 13:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، اليوم الاثنين، ان العراق لا يمتلك المقومات للسيطرة على فيروس كورونا، في حال اصبح وباء في البلاد.وقال نوار، لشفق نيوز، إن "دولاً متطور مثل ايطاليا وغيرها، لديها بنى تحتية بشكل جيد، ورغم ذلك خرج موضوع فيروس كورونا عن سيطرتها، واصبحت في موقف لا تحسد عليه، فبكل تأكيد البنى التحتية في العراق متهالكة، لكن قد تحصل معجزة إلهية ولا يصل العراق لمرحلة الوباء".وبين ان "الاسابيع القادمة ستبين لنا موقف الوباء في العراق، وفي حال حدوثه، فالمؤسسات الصحية في العراق لا يمكن لها ان تتحمل هذه الأزمة، ولهذا نحن نعول على وعي المواطن بجلوسه في البيت، من أجل تقليل عدد الاصابات بفيروس كورونا".وارتفع عدد حالات الوفيات في عموم العراق نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، إلى 20 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 233 إصابة، والشفاء 57 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة العراقية أمس، الأحد، فيما أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 اصابة جديدة في اربيل ، لترتفع اعداد الاصابات في الاقليم الى 76 حالة.وفي 28 شباط فبراير الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة، لتعقبها جملة قرارات حتى استقرت على حظر التجوال في المدن.وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر في اكثر من 100 دولة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

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