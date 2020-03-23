مكتب السيد السيستاني يجيب على اسئلة حول فيروس كورونا

2020/03/23 | 13:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، على أسئلة بشأن فيروس كورونا، فيما أوصى بـ"الحذر اللائق" بحجم الوباء من غير هلع واضطراب، والأخذ بأسباب ال...

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