عن مجيئه بــ

2020/03/23 | 13:51 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

بعد ورود انباء عن أن يكون قد جاء بصفقة مع رئيس الجمهورية برهم صالح، أو أنه جاء بهدف كسر إرادة أحد، وذلك رداً على الاتهامات التي توجه إليه وإلى الرئيس بشأن آلية تكليفه تشكيل الحكومة دون توافق شيعي شيعي نفى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

وقال الزرفي خلال لقاء له مع مجموعة من ا...

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