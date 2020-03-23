السياسة في العراق متهشمة بالكامل

2020/03/23 | 13:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة: مقتدى الصدر وافق على عرض “لا يُمكن رفضه”..لكنه “خسر سمعته”! ناقشت دراسة نشرها معهد واشنطن للدراسات الستراتيجية مسارات العراق مابعد تظاهرات تشرين 2019، وقدمت نصائح لصانع القرار الأميركي […]

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