مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني يجيب عن عدد من الاستفتاءات حول كورونا

2020/03/23 | 13:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني دام ظله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتسع انتشار فيروس كورونا في الكثير من بلدان العالم وتزداد اعداد المصابين […]

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