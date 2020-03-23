الرقصُ على جراحِ الضحايا.. النظام الإيراني يستغل “كورونا” سياسياً مع أميركا

2020/03/23 | 13:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تلبث مزاعم بعض المسؤولين الإيرانيين التي أشارت إلى أن العقوبات الأميركية على #طهران، كانت سبباً في تفشي فيروس “#كورونا” المستجد بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حتى ردَّت وسائل

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