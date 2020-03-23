العراق يعتزم إنتاج دواء لعلاج فيروس كورونا

2020/03/23 | 14:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، يوم الاثنين، عن عزمها إنتاج مستحضرات دوائية لعلاج فيروس كورونا.وقال مدير عام الشركة عبـد الحميـد عبـد الرحمـن السالـم في تصريح ورد لـشفق نيوز، إن "الشركة أجرت مباحثات مع شركات دوائية متخصصة لإنتاج مستحضرات دوائية تشمل مستحضر ( الازثرومايسين ) الذي تتوفر لدى الشركة سر المعرفة لإنتاجه حال وصول المادة الفعالة ومستحضر (الهيدروكسيكلوركوين) والذي يستخدم من قبل وزارة الصحة لعلاج الأمراض كمرحلة أولى".وأضاف السالم أن "شركته ستقوم باستيراد المواد الأولية حال استئناف حركة الطيران للشروع بإنتاج وجبات ريادية لتغطية حاجة البلد من هذه المادتين الحيوية والفعالة وبخبرات عراقية"، مشيرا إلى أن "شركته بادرت أيضاً وبالاتفاق مع شركة الناقوس الفضي الوكيل الحصري لها بتوفير كميات كبيرة من العلاج المقترح لعلاج فيروس كورونا المستجد من مادتي الهيدروكسيكلوركوين والازثرمايسين بعد استحصال موافقة وزارة الصحة من خلال التعاون الكبير الذي أبداه محافظ صلاح الدين ورئيس خلية الأزمة في المحافظة عمـار جبـر خليـل".فـي ذات السيـاق أشار السالم إلى "تشكيل خلية أزمة في الشركة برئاسته ومواصلة العمل رغم حظر التجوال لإنتاج مادة الكحول الطبي وتجهيز المركز الوطني للأمراض السرطانية في وزارة الصحة بـ (٢٠٠٠) عبوة لغرض استخدامها في الحجر الصحي بالإضافة إلى تجهيز مستشفى سامراء بـ (٢٥٠) عبوة ودائرة صحة صلاح الدين بـ (١٠٠٠) عبوة كهدية من الشركة للإسهام في الإجراءات الوقائية للمؤسسات الصحية في محافظة صلاح الدين للحد من أنتشار هذا الوبـاء".وفي ذات السياق أفاد محافظ السليمانية هفال ابوبكر، امس الاحد، بأن شركة "بايونير" للصناعات الدوائية أبلغته بتوصلها لعقار لعلاج فيروس كورونا، مبينا أن العقار الذي اسمته "Zitroneer 500 mg" من المؤمل المباشرة بإنتاجه خلال الأيام المقبلة.وجاء في بيان للمحافظ هفال ابو بكر ورد لشفق نيوز، ان رئيس مجلس إدارة شركة بايونير ابلغه بأن الشركة تعمل على مدار الساعة تعمل لانتاج الخلطات الدوائية بجميع انواعها لوزارة الصحة لمساندة القطاع الصحي في العراق، رغم الاوضاع الصعبة التي يمر بها العراق بسبب انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن الشركة سخرت جميع طاقاتها بشكل دائم بهدف ايجاد الدواء الذي تم اقراره مؤخراً حسب البحوث العالمية، والذي يقوم بمعالجة مرض فيروس كورونا المستجد (COVID 19) والذي يتكون من (Hydroxychloroquine Sulphate 200 mg tablet)، فضلا عن دواء (Azithromycin) المصنع، مشيرا الى ان المنتوج دخل في قائمة الادوية المصنة في الشركة باسم (Zitroneer 500 mg) ومن المؤمل البدء بانتاجه خلال الايام القليلة المقبلة.وتابع أن بإمكان الشركة أن توصل هذا المنتوج للمرضى مجاناً الشهر المقبل كجزء من إخلاص الشركة والتزامها بتقديم أية مساعدة تستدعيها المسؤولية الوطنية، موضحاً أن هذه الخطوة تعد خطوة صحية وعلمية مهمة للانتصار على وباء كورونا.وعبر أبو بكر عن دعم محافظته التام لانجاح هذه الخطوة، مقدما شكره للعمل المخلص والمسؤول الذي تقوم به شركة بايونير.وطمأن المحافظ المواطنين بالاستمرار في جميع المستويات والمحاور لاجتياز هذه الاوضاع الخطيرة والسيطرة التامة على هذا الوباء.

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