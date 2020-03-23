ألمانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 22672 إصابة

2020/03/23 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” إلى 22672 إصابة والوفيات إلى 86 حالة وفاة.وأظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة قد قفز بشكل ضخم.وحذر المعهد من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح نظرا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في […]

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