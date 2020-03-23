توصيات جديدة من السيستاني حول

2020/03/23 | 14:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أصدر المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، الاثنين 17 آذار/مارس، توصيات جديدة، تتعلق بفيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل معه.

أوصى السيستاني بالحذر اللائق من كورونا والأخذ بأتمّ أسباب الوقاية والعلاج منه وفق ما يقرره أهل الاختصاص بعيدًا عن الأساليب غير العلمية

وذكر السيستاني في وثيقة صدرت عن مكتبه، ردًا على سؤال لعدد من مقلديه، أن "من يخـشى أن تنتقل إليه العدوى نتيجة للملامسة أو الاختلاط فيتضرر به ضررًا بليغًا ولو دون الموت يلزمه التجنب عن ذلك، إلا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ـ كالتعقيم واستخدام الكمامة المناسبة والكفوف الطبية ـ بحيث يطمئن معها بعدم إصابته بالمرض، وإذا لم يتقيد برعاية ما ذكر وأصابه ما كان يخاف منه فلن يكون معذورًا في ذلك شرعًا".

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أضاف المرجع الديني "لا يجوز له أن يختلط بالآخرين بحيث يحتمل انتقال العدوى اليهم، ولو فعل وتسـبب فـي إصابة غيـره ممن لا يعلم بحاله كان ضامنًا لما يلحق به من الضرر، ولو مات جراء الإصابة لزمته ديته".

وبيّن أنه "لا مانع من أن يصرف من سهم سبيل الله من الزكاة ومن سهم الإمام من الخمس في ذلك مع رعاية الضوابط الشرعية".

وبعد الإجابة على الاستفسارات التي وردته، أوصى السيستاني بعدة أمور:

أ ـ الالتجاء إلى الله والتضرع إليه لدفع هذا البلاء، والإكثار من الإعمال الصالحة كالتصدق على الفقراء وإعانة الضعفاء وقراءة القرآن المجيد والأدعية المأثورة عن النبي وأهل بيته.

ب ـ الحذر اللائق بحجم هذا الوباء من غير هلع واضطراب والأخذ بأتمّ أسباب الوقاية والعلاج منه وفق ما يقرره أهل الاختصاص بعيدًا عن الأساليب غير العلمية.

ج ـ العمل على توعيه الآخرين بمخاطر الاستهانة بهذا الفيروس وحثّهم على الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنيّة وعدم التخلّف عنها.

د ـ مساعدة العوائل المتضررة من الوضع الراهن بسبب تعطّل الإعمال وتقييد حركة الناس.

هـ ـ رعاية المصابين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والسعي في التخفيف عنهم وإعانتهم فيما يحتاجون إليه.

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