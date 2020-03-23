خلية ازمة نينوى: لاوجود لاصابة ثانية بالفيروس في المحافظة


خلية ازمة نينوى: لاوجود لاصابة ثانية بالفيروس في المحافظة
2020/03/23 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلية ازمة نينوى: لاوجود لاصابة ثانية بالفيروس في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 14:06.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلية ازمة نينوى: لاوجود لاصابة ثانية بالفيروس في المحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلية ازمة نينوى: لاوجود لاصابة ثانية بالفيروس في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

واصل القراءة على السومرية نيوز
Sponsored Links