صحة النجف تنفي تسجيل إصابات جديدة بـ ’’كورونا’’ وتكشف أعداد الصابين والملامسين المحجورين لديها

2020/03/23 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

نفت دائرة صحة النجف،الاثنين (23 آذار 2020)، تسجيل اصابات جديدة بفايروس كورون في المحافظة، فيما كشف...





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