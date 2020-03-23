نقابة البيطريين توجه نداء عاجلاً لخلية الأزمة وتحذر من تأثر ملايين الحيوانات بسبب الإجراءات المفروضة

2020/03/23 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادوجهت نقابة البيطريين، الاثنين (23 آذار 2020)، نداء عاجلاً لخلية الأزمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، فيما حذرت من تأثر ملايين الحيوانات بسبب الإجراءات المفروضة.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكل يؤيد الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة بخصوص منع التجوال لمواجهة وباء الكورونا كما ويجب الالتزام بها لتخطي هذه الازمة ولكن على خلية الازمة الانتباه الى امر ضروري جدا هو مصير مشاريع الثروة الحيوانية بما تشمله من حقول الدواجن والحيوانات الكبيرة كمشاريع العجول والابقار وكذلك مزارع الاسماك حيث توجد في هذه المشاريع حاليا ملايين الحيوانات وباعمار مختلفة وتحتاج للرعاية البيطرية من البرامج الوقائية والعلاجية التي لا يمكن التأخر في تطبيقها اضافة إلى توفر مواد التعقيم لدى العيادات والمكاتب البيطرية".

واضاف البيان أنه "من الضروري ان يساهم الطبيب البيطري في خلية الازمة أيضا ويكون دوره على تنظيم وتوفير وايصال الخدمات البيطرية لهذه المشاريع وللمربين بالتنسيق مع الجهات المعنية عداها ستكون كارثه عند عدم توفر الادويه واللقاحات حيث ستتعرض ملايين الحيوانات للهلاك وتعرض اصحابها للخسائر اضف الى اهمية هذه المشاريع بما توفره من مصادر مهمة للبروتين متمثلا باللحوم والبيض والحليب ومنتجاته للمواطن بهذا الظرف الراهن".

ودعت النقابة إلى "ضرورة الاهتمام بدور الطبيب البيطري في هذه الازمة".

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وقال مدير المدينة مظفر محمد في تصريح صحفي، إن "العتبة الحسينية وبتوجيه مبا

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وقال مدير صحة السليمانية، صباح هورامي، في بيان موجز، إن "9 مصابين بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء في السليمانية".

وفي وقت سابق من ا

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اتهم رئيس هيأة التقاعد الوطنية، أحمد عبد الجليل حسين الساعدي، الإثنين، قيادياً سابقاً في التيار الصدري بفبركة تسجيلات صوتية ضدها وتتوعد بمقاضاته.





وقال الساعدي، في بيان، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فديو ومجموعة تسجي

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