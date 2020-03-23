بالصور.. مدينة ’’سيد الأوصياء’’ المخصصة لحجر ملامسي مرضى كورونا في كربلاء

2020/03/23 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

كشفت ادارة مدينة سيد الاوصياء العصرية للزائرين التابعة للعتبة الحسينية ، الاثنين (23 آذار 2020)، عن طبيعة الخدمات التي وفرتها للأشخاص المحجورين.

وقال مدير المدينة مظفر محمد في تصريح صحفي، إن "العتبة الحسينية وبتوجيه مباشر من المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي وضعت المدينة تحت تصرف وزارة الصحة العراقية لاستخدامها للحجر الصحي".

واضاف أنه "تم تخصيص (5) بنايات كبيرة بواقع 35 (سويت) للبناية الواحدة مجهزة باحدث وسائل الراحة والوقاية الصحية"، مبينا أنه "تم تهيئة المركز الصحي في المدينة لاسقبال أي حالة، بالإضافة الى توفير ثلاث وجبات رئيسية للاشخاص المحجورين".

وبين أن "المدينة تعد من افضل المدن العصرية في العراق، واحدى افضل المدن أيضا في العالم وفق موقع (e hotels reviews) وبهذه الخطوة ستكون من افضل أماكن الحجر الصحي في العراق".

وكانت الامانة العامة للعتبة الحسينية اعلنت في وقت سابق وضع مدينة سيد الاوصياء العصرية للزائرين، على طريق (كربلاء- بغداد) التي تعد ارقى مدينة عصرية على مستوى العراق تحت تصرف وزارة الصحة العراقية لاستخدامها للحجر الصحي وجميع المستلزمات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

يشار الى أن محافظة كربلاء قد سجلت 13 حالة مصابة فعليا بفيروس (كورونا) تماثلت 3 منها للشفاء، فيما توفى اثنان اخران، وتشهد مدينة كربلاء حظرا للتجوال منذ يوم الاثنين 16/ اذار (مارس) الحالي.

بغداد اليوم- بغداد

وجهت نقابة البيطريين، الاثنين (23 آذار 2020)، نداء عاجلاً لخلية الأزمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، فيما حذرت من تأثر ملايين الحيوانات بسبب الإجراءات المفروضة.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكل يؤيد

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أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، الإثنين، شفاء 9 مصابين بفيروس كورونا، بالمحافظة.

وقال مدير صحة السليمانية، صباح هورامي، في بيان موجز، إن "9 مصابين بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء في السليمانية".

وفي وقت سابق من ا

بغداد اليوم-بغداد

اتهم رئيس هيأة التقاعد الوطنية، أحمد عبد الجليل حسين الساعدي، الإثنين، قيادياً سابقاً في التيار الصدري بفبركة تسجيلات صوتية ضدها وتتوعد بمقاضاته.





وقال الساعدي، في بيان، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فديو ومجموعة تسجي

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