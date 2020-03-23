(فيديو) قوات “حفتر” الليبية تحتفط بجثامين 4 عسكرين أتراك وقائد فصيل سوري

2020/03/23 | 14:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات المشير “خليفة حفتر” الليبية، أنها تحتفظ بجثث لجنود أتراك بالإضافة لجثة قائد فصيل سوري، سبق أن قتلوا قبل أيام خلال المعارك الدائرة جنوبي العاصمة #طرابلس.وفي كلمة متلفزة،

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