العرداوي لـ”العهد نيوز”: مباردة الشيخ الخزعلي دليل حرص حركة عصائب اهل الحق بالبعد الانساني

2020/03/23 | 14:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الخبير في الشان السياسي عباس العرداوي، ان المبادرة التي اطلقها الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، تدل على حرص الحركة بصورة عامة وكتلة الصادقون النيابية على البعد البيئي والانساني.وقال العرداوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “المبادرة جدا مهمة ودقيقة وتدل على حرص سماحته وكتلة الصادقون النيابية وحركة […]

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