الزرفي يكشف للإعلام طريقة تكليفه لرئاسة الحكومة

2020/03/23 | 14:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عدنان الزرفي، يوم الإثنين، 23 آذار، 2020، طريقة تكليفه منصب رئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.وقال الزرفي خلال لقاء له مع مجموعة من الإعلاميين العراقيين، في […]

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