ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 1812 بعد وفاة 127

2020/03/23 | 14:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد إلى 1812 حالة وفاة، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات 23049 إصابة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، “ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا الى 1812 حالة والاصابات

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