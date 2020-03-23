اصابة السفير الأمريكي في بوركينافاسو بفيروس كورونا

2020/03/23 | 14:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الأمريكي في بوركينا فاسو، أندرو يونج، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا فرض حجر صحي على جميع موظفي السفارة هناك، وفقًا لموقع روسيا اليوم.وأوضح يونغ، في تغريدة على “تويتر”، أن الفحوصاتأكدت إصابته بالفيروس، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة في جمهورية بوركينافاسو إلى 75، والوفيات إلى 5.وزرائها بفيروس كورونا، وفرضت حظر التجول الجزئي على

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