2020/03/23 | 14:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اوصى “بيت الاعلام العراقي” في تقرير صدر عنه، وسائل الاعلام بالمساهمة بشكل فاعل واستثنائي في التوعية من خطر فيروس كورونا، وتوفير الخبرات اللازمة لكوادرها في قضية التغطيات الاعلامية المتخصصة الطبية.ودعا التقرير لتجنب التورط في اقحام التغطيات الاعلامية الخاصة بالوباء في السجالات السياسية، وضرورة التوجه نحو انتاج تقارير حصرية ذات صبغة استقصائية ولو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا” في الاعلام المحلي: اقحام السياسة.. وضعف التغطيات المتخصصة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا” في الاعلام المحلي: اقحام السياسة.. وضعف التغطيات المتخصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).