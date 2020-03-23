محو ما قام بيه صدام حسين.. هكذا سلم العراق الكويت كنزها الأميري

2020/03/23 | 14:19 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



أعاد العراق لدولة الكويت كنزها النفيس الذي لا يقدر بثمن بعد استيلاء رئيس النظام السابق صدام حسين، عليه أثناء...

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