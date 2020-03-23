حاكم دبي: كورونا فيروس سياسي

2020/03/23 | 14:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصف حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، كورونا بالفيروس الصحي والاقتصادي والسياسي.

وغرد بن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا ان "فيروس كورونا فيروس صحي واقتصادي وسياسي، ونقول لكافة دول العالم هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية".

وتابع: "الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد..



والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير".

وقررت السلطات الإماراتية، أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، على أن يكون القرار ساريا بعد 48 ساعة، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

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