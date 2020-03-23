زيكو يدعو العراقيين الى البقاء في المنازل بسبب كورونا

2020/03/23 | 14:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا الأسطورة البرازيلية زيكو، اليوم الاثنين، العراقيين الى البقاء في المنازل بسبب فيروس كورونا.

ونشر زيكو مقطع مصور وجهه الى الجماهير العراقية، مطالبا اياهم بالبقاء في المنازل لحين الانتهاء من ازمة كورونا.

وسبق لزيكو وان اشرف على تدريب المنتخب الوطني بكرة القدم واستقر في العاصمة بغداد كذلك.

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