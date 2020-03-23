الخارجية النرويجية: الأمم المتحدة ستؤسس صندوقا عالميا لمكافحة كورونا

2020/03/23 | 14:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ اوسلو قالت وزارة الخارجية النرويجية يوم الاثنين إن الأمم المتحدة ستؤسس صندوقا لدعم علاج مرضى فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.وذكرت وزيرة الخارجية "إينه إريكسن سوريدي"، في بيان أن ”صندوقا متعدد المانحين تحت رعاية الأمم المتحدة سيوفر لشركائنا القدرة على استشراف الأمور وسيساعد في جعل الجهود أكثر فاعلية“.وقالت الوزارة إن الغرض من الصندوق هو مساعدة البلدان النامية التي تعاني من ضعف الأنظمة الصحية في مواجهة الأزمة وكذلك معالجة العواقب طويلة الأمد.وأضافت إن إعلانا رسميا قد يصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.وأصيب ما يقرب من 340 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم وتوفي أكثر من 14500، وتجاوزت الوفيات في إيطاليا نظيرتها في الصين التي بدأ منها تفشي المرض وفقا لإحصاءات رويترز.

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