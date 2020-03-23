2020/03/23 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم ائتلاف النصر حوارات بعض الكتل السياسية، الهادفة إلى تسمية مرشح جديد، عاداً اياها مخالفة دستورية

وقال ائتلاف النصر، في بيان انّ الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية واضحة، بلحاظ صدور التكليف عن رئاسة الجمهورية، الامر الذي لا يحق معه ابطال التكليف والذهاب لمكلّف جديد قبل انقضاء المدة الدستورية.

وأكد ائتلاف النصر أن مشاركته بالحوارات تأتي للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل الازمة، مشيراً إلى ضرورة اعطاء المكلّف فرصته الدستورية، التزاما بالسياقات القانونية والتضامن الوطني.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر : تسمية مرشح جديد مخالفة دستورية ويدعو الى منح الزرفي فرصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر : تسمية مرشح جديد مخالفة دستورية ويدعو الى منح الزرفي فرصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).