السيستاني يصدر عددا من الفتاوى المتعلقة بطرق التعامل مع ازمة كورونا

2020/03/23 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

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السيستاني

أصدر المرجع الديني السيد علي السيستاني، عددا من الفتاوى المتعلقة بفيروس كورونا وطرق التعامل معه والوقاية منه .

وافتى السيد السيستاني في إطار رده على أسئلة عدد من المستفتين، بعدم جواز اختلاط من تظهر عنده علامات الإصابة بالفيروس مع الاخرين، بحيث يمكن ان يتسبب بإصابة غيره، ووجوب دفع الدية في حال تسببه بوفاة احدهم، إضافة إلى ضرورة تجنب من يخشى الإصابة بالعدوى مخالطة لآخرين مع أخذ الإجراءات الاحترازية مثل التعقيم ولبس الكمامات، مشددا ضرورة أن يلتزم العائد من خارج البلاد للحجر الصحي.

وطالب السيد السيستاني بمساعدة العائلات المتضررة من الوضع الراهن بسبب الوضع الراهن، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية، مشيرا الى جواز صرف الحقوق الشرعية مثل الزكاة والخمس في توفير الأدوات والمستلزمات الضرورية للحماية من العدوى، فيما شدد السيد السيستاني على أهمية الاخذ باسباب الوقاية من الفيروس وفق ما يقرره اهل التخصص بعيدا عن الأساليب غير العلمية.

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