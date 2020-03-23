الصفار: رواتب الموظفين العراقيين مؤمنة لعام كامل

2020/03/23 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة لعام كامل لوجود فائض مالي قادر على تأمينها، على الرغم من انخفاض اسعار النفط.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، في تصريح أن الأزمة العالمية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط مؤقتة وقد لا تستمر أكثر من شهر أو شهرين على الأكثر، مبينا ان بقاء اسعار النفط على مستواها الحالي لن يضر العراق اذ بامكانه تسديد رواتب موظفيه لمدة عام كامل، من فوائض موازنة الفين وتسعة عشر الخاصة بالاستثمارات وكثير من ابواب الصرف بالوزارات الاخرى، اضافة الى ان العراق دولة لديها احتياطي نقدي بالبنك المركزي ويمكن ان يتم اللجوء للاحتياطي الداخلي او الخارجي، اضافة الى وسائل تتعلق بالسياسة النقدية بعمليات السوق المفتوحة او سعر الفائدة او الاحتياطي القانوني للمصارف.

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