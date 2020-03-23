2020/03/23 | 14:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة: المصابون بكورونا 11 حالة 5 منها توفيت وخمسة تحت العلاج وحالة واحد تماثلت للشفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 14:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة: المصابون بكورونا 11 حالة 5 منها توفيت وخمسة تحت العلاج وحالة واحد تماثلت للشفاء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة: المصابون بكورونا 11 حالة 5 منها توفيت وخمسة تحت العلاج وحالة واحد تماثلت للشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).