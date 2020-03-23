وفاة مُسنة مصابة بفيروس كورونا في مدينة كربلاء المقدسة

2020/03/23 | 14:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي في كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، بوفاة امراة مصابة بفيروس كورونا في احد مستشفيات المحافظة، مشيرا الى أن المراة كبيرة بالسن وتعاني من ا...

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