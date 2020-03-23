2020/03/23 | 14:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو لجنة النفط البرلمانية صادق السليطي يدعو محافظ ذي قار الى اعادة افتتاح محطات البنزين بشكل مدروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 14:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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