بالوثيقة.. نائب يقيم دعوى على رئيس الجمهورية

2020/03/23 | 14:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقام النائب يوسف الكلابي، اليوم الاثنين، دعوى قضائية على رئيس الجمهورية برهم صالح، بسبب تعيينه احد القضاة المتقاعدين كعضو اصيل في المحكمة الاتحادية العليا.

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