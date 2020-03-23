طبابة الحشد تعفر موقع مديرية المرور العامة في منطقة الحسينية

2020/03/23 | 14:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت طبابة الحشد الشعبي، الاثنين، مديرية المرور العامة في منطقة الحسينية شرق العاصمة بغداد للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره، فيما جاءت هذا العملية ضمن حملة وعي برعاية هيئة الحشد الشعبي.

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