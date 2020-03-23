بعد ردها على دعوة العتبة الحسنية المقدسة: الامم المتحدة ستزور مطار كربلاء الدولي بعد قصفه من قبل الامريكان

2020/03/23 | 14:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واعدت بعثة الامم المتحدة بالعراق، اليوم الاثنين، الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، بزيارة تفقدية الى مطار كربلاء الدولي بعد تعرضه الى قصف امريكي يوم الجمعة 13 آذار الجاري، والذي اسفر […]

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