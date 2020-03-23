2020/03/23 | 14:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

أعاد العراق لدولة الكويت كنزها النفيس الذي لا يقدر بثمن بعد استيلاء رئيس النظام السابق، صدام حسين، عليه أثناء غزوه للأراضي الكويتية في حرب مشؤومة شنها مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ونقل العراق إلى الكويت أرشيفها التاريخي، بعد سنوات طويلة، بوساطة مروحيات عسكرية خاصة، حلقت على شكل ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق بــ "عمليتين" عبر طائرات عسكرية عراقية يمحوا آثار مؤلمة لــ "صدام حسين" ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق بــ "عمليتين" عبر طائرات عسكرية عراقية يمحوا آثار مؤلمة لــ "صدام حسين" ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).