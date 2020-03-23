جواد بشارة - ستالكر STALKER لأندريه تاركوفسكي الدليل نحو عالم لا يوجد إلا في المخيلة

2020/03/23 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة ستالكر STALKER لأندريه تاركوفسكيالدليل نحو عالم لا يوجد إلا في المخيلةرابط فيلم ستالكر

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