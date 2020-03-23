ديالى تعلن الموقف الاجمالي لفايروس كورونا منذ بداية الازمة

2020/03/23 | 14:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت خلية الازمة الحكومية في ديالى، اليوم الاثنين، عن الموقف الاجمالي لفايروس كورونا منذ بداية الازمة.وقال الناطق باسم خلية الازمة الحكومية في ديالى نبيل فاضل ،ان” ديالى سجلت منذ بداية ازمة فايروس كروونا 61 حالة اشتباه تم فحص 52 منها وتبين بان 5 حالات موجبة اي اصابتها بالفايروس تم ادخالهم الحجر […]

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