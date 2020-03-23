بالصور … اخوة زينب يدعمون القوات الامنية في كركوك

2020/03/23 | 14:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قام مكتب عصائب اهل الحق في محافظة كركوك، بتوزيع وجبة طعام على اخوتهم في القوات الامنية.وهذه المبادرة، هي دعم للقوات الامنية لما تقوم به من واجب حظر التجوال في المحافظة لغرض عدم انتشار فايروس كورونا.

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