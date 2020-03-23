صحة النجف تنفي تسجيل اصابات جديدة بكورونا: المجموع الكلي 26 فقط

2020/03/23 | 14:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت دائرة صحة النجف، الاثنين، تسجيل اصابات جديدة بكورونا في المحافظة، مبينة ان المجموع الكلي للحالات المسجلة منذ ظهور اول اصابة وحتى الان ٢٦ حالة.وقالت الدائرة في بيان، ان "ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن معلومات بتسجيل اصابات في المحافظة بفايروس الكورونا هذا اليوم، نود ان نوضح لجميع المتابعين ان المجموع الكلي للحالات المسجلة منذ ظهور اول اصابة وحتى الان ٢٦ حالة منها ٤ اكتسبت الشفاء وغادرت المستشفى و٢ غادرت الى بلدها في ايران وواحدة توفيت".واضافت، ان "مجموع الملامسين بلغ ٨٣ ملامسا وتم يوم امس مغادرة ١٢ من المحجورين لإنتهاء مدة الحجر البالغة ١٤ يوما"، داعية الجميع للالتزام بحظر التجوال والبقاء في منازلهم لمنع انتقال الفايروس شاكرة تعاونهم حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع بصورة عامة ".

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